Elche-Rayo: Sarabia quiere "ponerle la guinda" a un 2025 histórico

El Elche cerrará un 2025 histórico recibiendo este domingo al Rayo Vallecano en el Martínez Valero. Lo hará con la necesidad de lograr un triunfo para borrar la mala imagen mostrada en Palma de Mallorca. Los franjiverdes mantienen cuatro puntos de renta sobre el descenso.

Eder Sarabia ya miraba de reojo al choque liguero ante el Rayo en la previa de la eliminatoria copera contra el Eibar. En rueda de prensa no quiso profundizar en exceso por la inmediatez del partido en Ipurúa, pero ya dejó un mensaje de deseo para que se viva "una fiesta" ante el conjunto de Íñigo Pérez.

Una vez resuelta la eliminatoria de Copa, con el Elche en octavos de final, Sarabia arengó a los seguidores franjiverdes a través de redes sociales: "El domingo, contra el Rayo, tiene que ser un partido inolvidable en el Martínez Valero para ponerle la guinda y celebrar juntos este histórico 2025. ¡Mucho Elche!".

El año ha sido muy positivo para la afición ilicitana, puesto que en junio pudo celebrar un ascenso a Primera. El Elche ha regresado a la élite y no está dejando indiferente a nadie durante la primera vuelta. Es una de las revelaciones del fútbol español y se sitúa en mitad de tabla. Los partidos ante Atlético de Madrid, Barça o Real Madrid desataron los halagos del mundo del fútbol por el juego desplegado.

Sin embargo, la mala dinámica a domicilio ha empañado en las últimas semanas el momento franjiverde. El Elche no ha ganado fuera de casa todavía. Contrasta con el gran rendimiento ofrecido en el Martínez Valero, donde permanece invicto. Por ello, es tan necesaria la victoria este domingo para no verse en un problema en la parte baja.

El Rayo Vallecano llegará con más desgaste que el Elche al duelo de este fin de semana, puesto que juega un encuentro clave en Conference League este jueves. Además, contará con bajas importantes para la cita en el Martínez Valero: Ratiu, Pathé Ciss, Randy Nteka, Jorge de Frutos y Alemao.

El Elche es consciente del potencial de un equipo que está haciendo un buen papel en Europa, pero en el Martínez Valero se siente cómodo y quiere aprovechar el cansancio de los franjirrojos.