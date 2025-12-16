Elche ya conoce el nuevo Palacio de Congresos que va a financiar la Diputación de Alicante

El nuevo Palacio de Congresos de Elche cuya construcción va a financiar la Diputación de Alicante será un edificio elevado sobre la rasante de las parcelas que ocupará y tendrá una terraza en su cubierta.

Así lo marca el anteproyecto que se ha alzado con el Concurso Internacional de Anteproyectos impulsado para elegir el diseño de la futura dotación.

La idea ganadora ha sido elaborada por el estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP, de Madrid, tal y como dio a conocer en la tarde de ayer el jurado que ha analizado los 104 proyectos que han concurrido al concurso internacional.

El anteproyecto vencedor se ha llevado un primero de 108.900 euros y el estudio que lo ha elaborado se va a encargar de la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra por importe de 5,3 millones de euros.

Conocido el fallo de jurado, el acuerdo se tiene que llevar al pleno de la Diputación de Alicante para su aprobación. Posteriormente, el anteproyecto ganador se remitirá al Ayuntamiento de Elche para seguir con la tramitación necesaria para la ejecución de la dotación congresual cuya construcción supondrá una inversión de en torno a 50 millones de euros.

El edificio se construirá en la parcela que actualmente ocupa el aparcamiento en superficie que hay junto a la estación de autobuses.

El futuro Palacio de Congresos de Elche, que tendrá capacidad para más de 3.000 personas y una superficie de 13.000 metros cuadrados, compatibilizará la celebración de eventos congresuales con usos musicales.

La actuación, que incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes, contará, entre otras dependencias, con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos. Despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una gran área de exposición de 2.000 metros cuadrados integran también el centro de congresos ilicitano. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de tres plantas y 14.000 metros cuadrados para 420 plazas.