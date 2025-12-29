Elche vive un año más con devoción la procesión de la Virgen en sus fiestas de la Venida

Con intervalos de nubes y claros, al fin este lunes, la Venida de la Virgen de Elche ha podido celebrar y disfrutar con normalidad la procesión con la imagen de la patrona de la ciudad.

Ayer domingo, la posibilidad de lluvia llevó a cancelar los actos principales del ciclo festivo de invierno en el municipio ilicitano. No se pudo celebrar ni el hallazgo del arca con la imagen de la Virgen en la playa del Tamarit de Santa Pola, ni la posterior romería hasta Elche ni la carrera a caballo del guardacostas Francesc Cantó.

En lugar de esos tres actos, tuvo lugar una muy concurrida veneración pública de la imagen de la Virgen en su arca en la renovada casa del Huerto de la Virgen de Portes Encarnaes y una entrada por la tarde de la imagen de la patrona en la basílica de Santa María.

Procesión de la Virgen de la Asunción en las fiestas de la Venida en Elche 2025. | Ayuntamiento de Elche

La procesión de la Virgen ha recorrido las calles del centro histórico de Elche. Como es tradicional, la imagen de la patrona del municipio ha realizado el recorrido en su trono dels angelets y a la entrada de la procesión en la basílica de Santa María se ha entonado el himno de la Venida de la Virgen.

Además, a la conclusión de la procesión se ha celebrado en la basílica una misa en la que ha participado la Escolanía del Misteri d’Elx y a su finalización se ha disparado una mascletá en el puente de Altamira.

Palmera de fin de fiestas este martes

El programa de actos de las fiestas de la Venida de la Virgen se va a cerrar en la noche de este martes con una misa a las 20:00 horas en la basílica de Santa María en recuerdo de los socios de la Sociedad Venida de la Virgen fallecidos. En ella participará el Coro de Heraldos y al finalizar esa misa se disparará la Palmera de fin de fiestas.