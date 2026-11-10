Al Elche le viene bien el parón para recuperar lesionados

Al Elche de Martín Anselmi le va a venir bien el parón de selecciones por varios motivos. El primero de ellos es por la dinámica que atraviesa, con dos derrotas consecutivas que le han devuelto a los puestos de descenso. Además, la 'ventana FIFA' servirá para recuperar a jugadores lesionados.

Ali Houary ha sido el último en caer. Sufre un leve esguince que le impidió jugar la segunda mitad ante el Betis. Fue el mejor del primer acto. La previsión es que esté cerca de diez días de baja, por lo que podría ser de la partida en el derbi regional del Ciutat frente al Levante UD.

Por otra parte, Thomas Lemar también evoluciona satisfactoriamente de la lesión muscular que sufrió contra el Valencia. El francés es necesario en el esquema de Martín Anselmi y el preparador bonaerense confía en contar con él también en tierras valencianas el próximo lunes 23 de noviembre.

Al que aún le queda cerca de un mes por delante es a Marc Aguado. Lesionado ante el Villarreal a mitad de octubre, el período estimado de baja era de entre seis y ocho semanas. En el mejor de los casos, llegaría para los últimos encuentros de 2026.

Buba Sangaré y Gonzalo Villar no pudieron jugar ante el Betis, pero sus molestias no revisten gravedad y no tendrán problemas para jugar el lunes 23 en el Ciutat.