El Elche es uno de los equipos más en forma de la Liga en el último mes

El Elche es el segundo equipo más en forma de la Liga en el último mes, a expensas del choque del Levante ante el Espanyol. Solo el Barcelona, con seis triunfos consecutivos, ha sacado más puntos que el conjunto ilicitano. Los de Sarabia han ganado cuatro de sus últimos seis partidos y han puesto tierra de por medio con el descenso.

Los franjiverdes tienen cuatro puntos de margen sobre la zona roja. Si el Levante vence este lunes, la renta se reducirá a tres. En Oviedo llegó la primera victoria a domicilio del curso y el Elche se quitó un peso de encima. Ya no es el peor visitante de la categoría, puesto que ha superado al Mallorca.

Desde que Sarabia estuvo más que cuestionado por un sector de la afición (no por el club), tras los tres meses sin ganar, el Elche ha reaccionado con triunfos vitales ante Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo. La salvación aún no está garantizada, pero el conjunto ilicitano ha avanzado hacia el objetivo.

La proyección de puntos de los equipos de la zona baja invita a pensar que pueden ser necesarios cerca de 42 puntos para lograr la permanencia. Al Elche le bastarían con dos victorias en las últimas cinco jornadas, aunque también le pueden valer un triunfo y un par de empates.

Este domingo toca jugar de nuevo a domicilio ante un Celta en mala racha que quiere asegurarse plaza europea para la próxima temporada. Después tocará recibir al Alavés, en un duelo directo marcado en rojo en el calendario. El Betis, en la antepenúltima jornada, espera a los de Sarabia en La Cartuja.

Las dos últimas jornadas, en horario unificado siempre que haya envites con algún equipo jugándose algo, medirán al Elche ante Getafe (Martínez Valero) y Girona (Montilivi).