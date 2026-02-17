Elche se suma a la condena unánime del asesinato machista de Benicàssim

Elche se ha sumado este martes a la repulsa por el último asesinato machista en el país y que ha costado la vida a una mujer en la localidad de Benicàssim (Castellón).

Lo ha hecho con una concentración convocada por el Ayuntamiento del municipio ilicitano que ha tenido lugar en la Plaça de Baix.

El acto se ha llevado a cabo después que el Ministerio de Igualdad haya confirmado la naturaleza machista del crimen de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim que fue asesinada ayer lunes por su expareja, de 70 años, cuando éste la atacó con un cuchillo en el propio centro sanitario donde trabajaba.

Ana María se ha convertido en la séptima víctima mortal en un asesinato machista en lo que llevamos de año.

No figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que fue detenido tras apuñalar a la mujer.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.