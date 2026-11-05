Elche: Roy Revivo y Cepeda, convocados con sus selecciones

El Elche volverá a tener internacionales en la próxima 'ventana FIFA'. Será tras el duelo ante el Real Betis y no habrá Liga el fin de semana del 14 de noviembre. Roy Revivo y Lucas Cepeda han sido citados por sus selecciones, por lo que no estarán a las órdenes de Martín Anselmi.

Revivo ha recibido la llamada de Israel para jugar ante Kosovo y Austria. No le está yendo bien al combinado israelí en su grupo de Liga de Naciones y necesita obtener buenos resultados en este parón. El lateral es titular con su selección y en la ventana anterior solo se perdió un encuentro por problemas físicos.

Lucas Cepeda se marchará con Chile para disputar dos compromisos amistosos ante Colombia, en Cali y Santiago. El mediapunta apenas pudo participar en la anterior 'ventana FIFA', con una expulsión en un amistoso que le dejó fuera de combate. Ahora quiere resarcirse.

En el anterior parón también fue convocado Adam Boayar, con Marruecos sub-23. El canterano se estrenó con el primer equipo ese curso en Copa del Rey, ante la UD Pinatar. El pasado fin de semana bajaba al filial para medirse al Castellón 'B' con el conjunto de Carlos Cuéllar.