El Elche, con problemas en ataque: Rafa Mir no llega a tiempo

Los problemas de Rafa Mir con el isquiotibial siguen mermando el ataque del Elche. El delantero cedido por el Sevilla ya fue baja en Vigo y tampoco estará en la lista ante el Alavés. La cercanía de la siguiente jornada, en la que el equipo ilicitano visita este próximo martes al Real Betis, no invita al optimismo con el punta de Cartagena.

El canterano Adam Boayar volvió a ejercitarse con sus compañeros tras superar una rotura fibrilar. Sin embargo, Sarabia ha confirmado que es baja para la cita contra el Alavés. Eso significa que Álvaro Rodríguez y André Silva, al igual que en Balaidos, son los dos únicos delanteros disponibles para el preparador vasco.

La falta de efectivos podría conllevar un cambio de sistema o, al menos, la posibilidad de jugar con un único '9' puro. André Silva está enrachado y apunta a mantenerse en el once, por lo que Álvaro Rodríguez podría esperar su oportunidad desde el banquillo de cara al segundo acto.

Lucas Cepeda o Tete Morente son opciones que tiene Eder Sarabia para poder acompañar al punta. En las últimas semanas, los problemas de Rafa Mir están condicionando las alineaciones. Ya en el Carlos Tartiere fue suplente, pero se descubrió una elongación en el isquiotibial que directamente le ha dejado fuera de combate en las últimas jornadas.