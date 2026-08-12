Elche se prepara para vivir la Nit del Albà

Este jueves, día 13 de agosto, y como cada año, tendrá lugar una de las noches más mágicas de todo el año en Elche: la Nit del Albà. Con este motivo esta mañana en la terraza del Ayuntamiento se ha procedido a la instalación de palmeras, uno de los puntos en los que se lanzará parte del espectáculo de mañana.

Este acto ha contado con la presencia de Inma Mora, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Elche y Fernando, de la Pirotecnia Ferrández. La concejala ha explicado que se están terminando los preparativos de los once puntos en los que se lanzarán las palmeras patrocinadas, que en total serán 312. Además, ha recordado las novedades de este año.

El inicio de la Nit del Albà será a las 23:15 horas de la noche y arrancará con las palmeras. Y a las 23:20 horas comenzarán las cohetadas, lanzadas desde los distintos puntos programados. A las 00:00 será el turno de la Palmera de la Virgen, desde la Torre de la Basílica de Santa María, con 1080 cohetones imperiales.

Fernando, representante de la Pirotecnia Ferrández, ha detallado en el acto que desde la pirotecnia están trabajando en que la Palmera de la Virgen cada año sea lo más grande posible. La amplitud prevista es de unos 500 metros de diámetro y aunque ya llevan 36 años dedicados a este espectáculo, esperan superarse año tras año.