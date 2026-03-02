El Elche pierde el fortín del Martínez Valero

El Elche necesita recuperar el fortín del Martínez Valero para asegurar la permanencia en Primera División. La fortaleza mostrada en casa en la primera vuelta se ha perdido en 2026. Los de Eder Sarabia acumulan cinco encuentros consecutivos como local sin conocer el triunfo.

De quince puntos posibles, el Elche solo ha podido sumar tres: los empates ante Sevilla, Osasuna y Espanyol. Las derrotas llegaron ante Villarreal y Barcelona. En la primera mitad de campeonato, el Martínez Valero sostuvo al conjunto ilicitano. Los números siguen siendo mucho mejores en casa que fuera, donde aún no se ha ganado.

El Elche ha sumado 22 de los 26 puntos de su casillero en el Martínez Valero. Sin embargo, los últimos partidos como local no han dejado buenas sensaciones. Ante Osasuna sí se mereció la victoria, pero contra el Espanyol fue un flojo partido donde Rafa Mir rescató un punto de penalti.

El calendario más inmediato no invita al optimismo. Con solo dos puntos de margen sobre el descenso, ahora toca afrontar dos salidas consecutivas a La Cerámica y al Santiago Bernabéu. Villarreal y Real Madrid esperan a un Elche necesitado de puntos. Después, para cerrar marzo, llegará el partido en el Martínez Valero frente al Mallorca.

Con el paupérrimo bagaje a domicilio, parece evidente que la salvación del Elche pasa por casa. Además del Mallorca, más rivales directos pasarán por el Martínez Valero en los próximos meses: Valencia, Alavés, Getafe...

Sangría de goles encajados

Otro aspecto a mejorar en 2026 es la gran cantidad de goles recibidos. Solo se ha dejado la portería a cero ante Osasuna. Los de Sarabia están pagando una fragilidad defensiva que no tuvieron en la primera vuelta. El Espanyol generó peligro cada vez que superó el centro del campo. Además de los dos tantos, Terrats mandó un balón al poste y Pere Milla erró un claro mano a mano.

De las cinco victorias que lleva el Elche en Liga, cuatro llegaron dejando la portería a cero: Levante, Oviedo, Girona y Rayo Vallecano. Solo se encajó ante el Celta, donde el cuadro franjiverde acabó llevándose el triunfo por 2-1.