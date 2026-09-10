Elche oferta un total de 3.607 plazas para la campaña de actividades acuáticas en las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Elche ha presentado la nueva campaña de actividades acuáticas. Las inscripciones se abrirán el próximo viernes 18 de septiembre a las 10:00 horas y los cursos comenzarán el 28 de septiembre. La programación se amplía de ocho a doce semanas y pasa de dos a tres turnos, alcanzando 3.607 plazas, un 60% más que el otoño pasado, y 93 grupos, once más que hace un año.

Entre las novedades destaca la Natación Avanzada en la piscina del Esperanza Lag, el estreno de Aquagym en esta instalación y el refuerzo de la Natación Temprana, que también llegará a El Pla. El Aquagym además aumenta su oferta un 52%.

La programación incluye también natación infantil y de adultos, bebés y embarazadas, Aquagym y actividades para mayores distribuidas entre las piscinas cubiertas de Carrús, El Pla, Esperanza Lag, Toscar e Isabel Fernández de Torrellano.

Como mejoras este año, los cursos para la tercera edad y los del sábado pasan a tener carácter trimestral, evitando que los usuarios tengan que renovar la matrícula cada mes.