Elche obtiene 732.500 euros destinados a la subvención de la movilidad y la innovación

El Departamento de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Elche ha anunciado la obtención de 732.500 euros destinados a la subvención de diversos proyectos en el marco del municipio. Según Claudio Guilabert, concejal de Fondos Europeos, “estas subvenciones nos permiten seguir impulsando proyectos estratégicos para la ciudad al tiempo que alivian la carga de las arcas municipales”

Los 732.500 euros procedentes de diferentes convocatorias del IVACE, cofinanciadas por la Unión Europea, y de la Conselleria de Turismo e Innovación, se encuentran distribuidos en tres subvenciones que representan acerca del 50% del presupuesto para el desarrollo de los proyectos.

La primera de las ayudas asciende a 260.000 euros para la adquisición de cuatro vehículos eléctricos que renovarán la flota municipal de autobuses no contaminantes.

La segunda subvención destina 72.500 euros a la ejecución de la sala de estudio digital en el barrio de Altabix. El aula inteligente, que implementará dispositivos móviles para la mejora de las condiciones de estudio de la población, se consolidará como el primer espacio moderno de estas características en toda la provincia de Alicante.

Por último, desde el IVACE, también se concede una subvención de 400.000 euros, dentro del programa de movilidad sostenible, para la puesta en marcha de un sistema inteligente para la gestión del tráfico y la movilidad urbana. Se trata de una iniciativa que ampliará la red de cámaras de vigilancia, principalmente en los accesos a la ciudad. Asimismo, comprenderá la instalación de pantallas en parkings disuasorios, como los de la zona de Carrús y el recién habilitado en la entrada a el Hort del Gat, para notificar a los usuarios si disponen de plazas de aparcamiento disponibles.