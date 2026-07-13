El Elche se medirá al Johor de Malasia en pretemporada

Otro amistoso de pretemporada para el Elche. Los de Martín Anselmi se medirán al Johor Darul Ta'zim de la Super League de Malasia el próximo viernes 24 de julio. Aunque el club franjiverde no ha confirmado el encuentro, la entidad malasia lo ha incluido dentro de los partidos que disputará durante su estancia en la provincia de Alicante.

El Elche ha iniciado una nueva semana de pretemporada que concluirá este sábado con el primer amistoso. Los ilicitanos jugarán ante Kaizer Chiefs de Sudáfrica en el Pinatar Arena. El cuadro franjiverde tiene confirmado otro compromiso amistoso frente al Al-Ain para el 28 de julio.

Se prevé que el Elche siga confirmando amistosos para llegar en forma al inicio liguero, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Todo apunta a que el clásico Festa d'Elx se jugará el fin de semana previo al comienzo de Liga.