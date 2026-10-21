Elche: Marc Aguado apunta a estar entre seis y ocho semanas de baja por una lesión de tobillo

Marc Aguado estará más de un mes de baja en el Elche. Tras caer lesionado en La Cerámica en el choque frente al Villarreal, las pruebas han confirmado que tiene una lesión de tobillo con afectación de los ligamentos peroneoastragalino anterior y peroneocalcáneo. Aunque no se estima tiempo de baja, se calcula que podría necesitar seis semanas para obtener el alta médica y competitiva.

Aguado fue titular en La Cerámica y en una desafortunada acción sufrió una torcedura. Se marchó con evidentes gestos de dolor y se le puso ver con muletas en el banquillo. Así abandonó el estadio del Villarreal y se dejó ver el domingo en el Enrique Roca para presenciar el duelo de Primera RFEF entre el Real Murcia y su exequipo, el Real Zaragoza.

El centrocampista había recuperado la titularidad tras la irrupción de Morcillo, pero esta lesión le eljará de los terrenos de juego durante un tiempo. Evita el quirófano y se seguirá un tratamiento conservador para intentar acortar plazos. En noviembre llegará otro parón de selecciones, por lo que eso restará el número de encuentros que se perderá.

Ahora mismo es el único futbolista franjiverde en la enfermería. Yago de Santiago ya está recuperado y sigue adquiriendo el ritmo competitivo para poder optar a una convocatoria.