El PP de Elche lleva al Pleno una moción para condenar “toda forma de corrupción” y “exigir responsabilidades políticas”

El grupo municipal del PP de Elche lleva al pleno municipal de este mes de junio una Moción para condenar “toda forma de corrupción” y “exigir responsabilidades políticas”.

Los populares ilicitanos reclaman una condena firme a las instituciones públicas ante esos “escándalos” y aboga por “la tolerancia cero frente a cualquier práctica corrupta”.

El PP ha anunciado la presentación de esa Moción este lunes, a dos días de la comparecencia en los juzgados en calidad de investigado, lo que antaño era imputado, del expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, que va a tener que declarar en una causa abierta contra él por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias.

A ello se suman otras causas judiciales abiertas que afectan directamente al PSOE nacional y al entorno cercano del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Los ciudadanos exigen ejemplaridad a sus representantes públicos. La corrupción no puede tener justificación ni amparo político alguno y quienes estén implicados deben asumir responsabilidades", ha afirmado Juan de Dios Navarro, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Elche.

Para el PP de Elche, “la situación actual no tiene precedentes en la Democracia española y está provocando un profundo deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.

Por ello, desde el PP ilicitano se sostiene que “los ayuntamientos no pueden permanecer al margen y deben manifestar de forma clara su rechazo a cualquier conducta corrupta, independientemente de quién la protagonice”.