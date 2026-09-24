Elche invertirá 162.000 euros en las cubiertas de la piscina Esperanza Lag y del pabellón de La Hoya

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde en su reunión de hoy al inicio del procedimiento para la contratación del contrato de obras de impermeabilización de la cubierta de la piscina Esperanza Lag y la cubierta del pabellón de La Hoya, que presenta filtraciones de agua que afectan al funcionamiento normal de la instalación deportiva, provocando un progresivo deterioro de los elementos constructivos del edificio.

La iniciativa sale a licitación por un importe base de 162.500 euros y un plazo de ejecución de seis semanas.

Toda vez que el anuncio de la licitación de la contratación de las obras aparezca publicado en la Plataforma de Contratación Pública, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días naturales para presentar sus ofertas.

Pavimento vinílico y cesión locales

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local de Elche ha procedido a la adjudicación de un contrato por medio del que se adquiere e impulsado la instalación de pavimento vinílico en nuevo aulas y dos vestíbulos de las escuelas infantiles municipales Don Honorio, Don Julio, Don Crispín y Rosa Fernández, además del colegio público Dama d’Elx.

La formalización de cesión gratuita a la Asociación Artes, Cultura y Ocio de Elche y a la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante (APSA) de sendos locales de titularidad pública ha sido otros de los asuntos abordados por el equipo de gobierno en una reunión en la que también se ha acordado suscribir distintos convenios de colaboración con entidades empresariales del municipio.