Elche inicia la modificación urbanística para facilitar nuevos comercios en la carretera de Crevillente

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado la modificación puntual número 48 del Plan General con el objetivo de cambiar el uso predominante del suelo en el entorno de la carretera de Crevillente, pasando de industrial a terciario en varios sectores. Una actuación que permitirá consolidar el carácter comercial que ya presenta la zona.

El ámbito de actuación incluye varios sectores próximos al núcleo urbano, entre los sectores E-27, E-8, E-9, E-10, E-29, E-32, E-38 y E-41, así como distintas áreas de reparto. Se trata de espacios que ya cuentan con actividad comercial consolidada, buena accesibilidad y conexión mediante transporte público.

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha explicado que “el objetivo es ordenar una realidad ya existente, consolidar ese polo de atracción comercial y facilitar que nuevas actividades puedan implantarse en la zona sin trabas administrativas ni jurídicas”. En este sentido, Soler ha destacado que “hay peticiones continuamente y ahora mismo, lo que hacemos es adelantarnos a problemas que puedan surgir a la hora de solicitar licencias comerciales en la zona”.

La modificación mantiene el suelo industrial ya consolidado, pero invierte el uso predominante para favorecer el desarrollo de actividades comerciales y de servicios. Según Soler, “no se trata de un proyecto concreto, sino de planificar con sentido común, adaptar la normativa a la realidad actual y evitar que iniciativas económicas se desplacen a otros municipios”.

El documento aprobado corresponde al inicio del procedimiento, que ahora se remitirá a la Conselleria de Urbanismo para su correspondiente evaluación ambiental, primer paso necesario antes de continuar con la tramitación. El edil ha subrayado que esta actuación “permitirá no solo ordenar el territorio, sino también mejorar los servicios, la movilidad y la conectividad de una zona con cada vez mayor afluencia de ciudadanos”.