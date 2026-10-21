Elche impulsa una nueva programación del ‘Universo Concilia’ de apoyo a las familias

La concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, ha anunciado el inicio de una nueva programación de ‘Universo Concilia’. Este proyecto gestionado por la concejalía y financiado por la Generalitat Valenciana bajo la normativa del Ministerio de Igualdad (Plan Corresponsables), busca ofrecer a las familias ilicitanas un espacio lúdico-educativo seguro donde los niños puedan aprender a través del juego y desarrollar habilidades sociales mientras sus padres trabajan o cuidan de sus mayores.

Según Rodil, después de tres años ofreciendo este servicio de conciliación gratuito a las familias de Elche, “ya tenemos consolidado un modelo, que hemos comprobado que es el más idóneo dado la gran cantidad de solicitudes recibidas”.

La nueva oferta del ‘Universo Concilia’ abarca los meses de diciembre a febrero a través de actividades como ‘Mi aula abierta’ para los días no lectivos locales del 7 de diciembre y 12 de febrero, además del Campamento Urbano de Navidad. Según Rodil, son dos iniciativas dirigidas a las familias del municipio con hijos de 6 a 12 años, pero también para sus hermanos de 4-5 años, donde se llevan a cabo “actividades lúdicas, creativas y socioculturales enfocadas en el aprendizaje, el disfrute, el compañerismo y el trabajo en equipo con su grupo de iguales”

Estas actividades, en horario de 08:00 a 14:00 horas, se realizan en diferentes centros sociales del casco urbano y pedanías, con la opción de que las familias selección el centro en función de su cercanía al domicilio, lugar de trabajo o formación. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 27 de octubre.

Rodil ha recordado además las actividades de conciliación que se llevan a cabo a lo largo del año. De esta forma, se ha referido al ludoclub municipal que se celebra en los centros sociales de 17:00 a 19:30 horas bajo inscripción. Se trata de un recurso de apoyo socioeducativo, donde se realizan actividades de ocio educativo, convivencia y acompañamiento para los menores.

Por otra parte, la edil del área ha indicado que desde la concejalía ya se trabaja en las actividades para 2027. En este sentido, ha asegurado que continuarán iniciativas como ‘Mi Aula Abierta’ y ‘Mi cocina divertida’, además del ludoclub y los Campamentos de Verano y de Semana Santa.

En este sentido, ha afirmado que para el próximo año habrá un incremento de la subvención den cerca de 280.000 euros para ofrecer nuevos servicios de conciliación y la idea es pedir opinión a las familias sobre las necesidades del servicio a través de un formulario abierto a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, se plantean propuestas a llevar a cabo como las Escuelas de Verano de julio y agosto, dirigido principalmente a las familias y menores vulnerables en los centros sociales de Carrús y Sector V; además de la puesta en marcha del servicio municipal de Conciliación para que las familias dispongan de un servicio a demanda en la Casa de la Familia en horario de 15:00 a 20:00 horas.