FIESTAS

Elche habilita autobuses para asistir al homenaje floral del descubrimiento de la Dama de Elche

Partirán desde el MAHE a las 18:30 horas y a las 21:00 horas estarán disponibles para el regreso del público

Noa Paños

Elche |

Las creadoras de contenido ilicitanas, Lola Lolita y Sofía Surfers, Damas de Honor del 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche.
Las creadoras de contenido ilicitanas, Lola Lolita y Sofía Surfers, Damas de Honor del 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche. | Ayuntamiento de Elche

Mañana, martes 4 de agosto, con motivo del 129 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche, en el yacimiento de L'Alcudia se llevará a cabo la entrega del tradicional ramo por parte de la Dama Viviente. El acto en homenaje al hallazgo tendrá lugar a las 20:00 horas y, asimismo, estarán presentes las Reinas y Damas de la ciudad y los representantes de las comisiones de la Unió de Festers del Camp d'Elx.

Para todo aquel que desee asistir a la ofrenda floral, se habilitará la partida de autobuses desde el MAHE a las 18:30 horas. Además, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la Camerata 'Nuestra Señora de la Merced', la exposición 'Las Damas regresan a L'Alcudia' y una cohetá que indicará el fin de los actos. Este mismo servicio de transporte público estará disponible para el regreso del público a Elche, a las 21:00 horas.

Por otra parte, el día de hoy, en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx, tendrá lugar, a las 20:00 horas, el inicio del programa de actos dedicados a la Dama. La entrada gratuita de asistentes podrá producirse media hora antes, a las 19:30 horas, y entre los eventos destacan el reconocimiento a la Hoguera El Plan de Bon Repos-La Goteta y a las Reinas de las Fiestas de Elche 2026; así como el nombramiento de las creadoras de contenido, Lola Lolita y Sofía Surfers, como Damas de Honor y la designación del comisario jefe, Pedro Montore, como Caballero de Honor.

La apertura finalizará con la actuación de la Escuela de Danza 'DANCE FAMILY'.

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