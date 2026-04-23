Elche: la gran noche de Affengruber

David Affengruber firmó ante el Atlético de Madrid su mejor partido con la camiseta del Elche. El austriaco fue clave en la victoria franjiverde, participando en los tres tantos. Marcó el primero, provocó el segundo con un penalti que le costó la expulsión a Almada y asistió a André Silva en el tercer gol.

El central estuvo omnipresente y Sarabia se rindió a él tras el partido. Affengruber sigue haciendo méritos para ir al Mundial con Austria. Ya estuvo en la última lista de convocados para dos compromisos amistosos, por lo que está en los planes de su seleccionador con vista a la cita mundialista.

Affengruber es uno de los jugadores con más minutos del Elche. Indiscutible en el eje central de la zaga, solo Aleix Febas y Germán Valera acumulan más minutos que el central austriaco. Ha recuperado su mejor versión, con una gran actuación contra el Valencia defendiendo a Sadiq y un partido memorable frente al Atlético de Madrid.

El defensa llegó al Elche en verano de 2024 y ya en Segunda División sorprendió por su rendimiento. Con contrato en vigor con la entidad ilicitana, sus actuaciones no pasan desapercibidas y su nombre ya aparece en la agenda de otros conjuntos, tanto de España como del fútbol internacional.

De momento, Affengruber está centrado en el Elche y en intentar sacar la situación adelante. Con el cuadro ilicitano fuera del descenso, los de Sarabia afrontan las últimas seis jornadas de Liga con el objetivo de certificar la permanencia en Primera División.