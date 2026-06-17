El Elche firma en propiedad a Víctor Chust hasta 2029

Víctor Chust ya es propiedad del Elche. El club franjiverde ha confirmado el fichaje del central, que deja de pertenecer al Cádiz. Ha jugado cedido este curso en el Martínez Valero, donde ha dejado muy buenas sensaciones. Su continuidad ya era una prioridad con Eder Sarabia y la contratación de Martín Anselmi no ha variado el plan.

Chust firma hasta 2029 tras ejecutar "la opción de compra acordada" con el Cádiz, según ha informado el Elche.

El defensa ha disputado este curso 31 partidos de Liga con el Elche y otros dos encuentros de Copa del Rey. Ha anotado un gol, decisivo para la permanencia en Primera ante el Getafe en la última jornada. Ha tenido competencia en la zaga, pero ha acabado la temporada como titular.

Chust, junto a Bigas y Affengruber, le ha dado solidez al cuadro ilicitano en Primera. Con el esquema implementado por Anselmi en sus últimas experiencias en México, Portugal o Brasil, el canterano del Real Madrid puede tener un gran encaje en el sistema del preparador de Buenos Aires.