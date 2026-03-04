El PP de Elche exige al Gobierno central que el aparcamiento en la estación del AVE siga siendo gratuito

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes de marzo la aprobación de una Moción en la que se exige al Gobierno central que el aparcamiento de la estación del AVE de Matola continúe siendo gratuito y que ADIF no lo transforme en un servicio de pago.

Para el PP, quitar la gratuidad del aparcamiento de la estación del AVE es una decisión que, de confirmarse, supondría “un agravio” para la ciudad ya que, incide la formación política, la estación de la alta velocidad se encuentra fuera del casco urbano y, con ello, los ilicitanos parten de una situación de desventaja respecto a otras ciudades donde el AVE está integrado en el centro urbano.

Para el PP ilicitano, el municipio no puede seguir acumulando retrasos e incumplimientos mientras se estudian nuevas cargas económicas para sus ciudadanos, y defenderá en el pleno una posición firme en defensa de los intereses de la ciudad: “Elche seguirá esperando inversiones clave mientras se plantea ahora que los vecinos tengan que pagar por aparcar en una estación que ni siquiera cuenta con conexión de Cercanías con el aeropuerto”, ha señalado Pablo Ruz.