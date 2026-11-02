Emprendimiento

Elche espera para este miércoles el III Congreso Pymelche promovido por Jovempa

La jornada tendrá una dinámica participativa y analizará aspectos como el grado de preparación de las empresas frente al crecimiento, la digitalización, automatización, la IA y la escalabilidad de las empresas

Onda Cero Elche

Elche |

Centro de congresos de Elche.
Centro de congresos de Elche. | PSOE Elche

El centro de congresos de Elche va a ser el escenario este miércoles de la tercera edición del Congreso Pymelche que se va a desarrollar bajo el lema ‘La odisea de crecer hoy: cómo transformar un proyecto emprendedor en una empresa sostenible”.

El evento está organizado por la Asociación Empresarial de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca (Jovempa), con la colaboración del Ayuntamiento ilicitano, y va a convertir a la ciudad en el punto neurálgico del tejido empresarial y del talento emprendedor.

La jornada tendrá una dinámica participativa y analizará, entre otros aspectos, el grado de preparación de las empresas frente al crecimiento, así como que abordará ámbitos como la digitalización, automatización, la Inteligencia Artificial y escalabilidad de las empresas.

El congreso está dirigido principalmente a emprendedores, pero al mismo también acuden estudiantes de empresariales de los últimos cursos.

Se ha programado una mesa redonda y el broche lo pondrá Daniela Goicoechea, cofundadora de Goiko, que pronunciará una ponencia titulada ‘De proyecto a empresa: lo que aprendí haciendo crecer Goiko’, a la que un espacio de networking para propiciar nuevas sinergias y oportunidades de colaboración.

El evento cuenta con un aforo limitado a 400 personas y para asistir al mismo se requiere de inscripción previa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid