Elche espera para este miércoles el III Congreso Pymelche promovido por Jovempa

El centro de congresos de Elche va a ser el escenario este miércoles de la tercera edición del Congreso Pymelche que se va a desarrollar bajo el lema ‘La odisea de crecer hoy: cómo transformar un proyecto emprendedor en una empresa sostenible”.

El evento está organizado por la Asociación Empresarial de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca (Jovempa), con la colaboración del Ayuntamiento ilicitano, y va a convertir a la ciudad en el punto neurálgico del tejido empresarial y del talento emprendedor.

La jornada tendrá una dinámica participativa y analizará, entre otros aspectos, el grado de preparación de las empresas frente al crecimiento, así como que abordará ámbitos como la digitalización, automatización, la Inteligencia Artificial y escalabilidad de las empresas.

El congreso está dirigido principalmente a emprendedores, pero al mismo también acuden estudiantes de empresariales de los últimos cursos.

Se ha programado una mesa redonda y el broche lo pondrá Daniela Goicoechea, cofundadora de Goiko, que pronunciará una ponencia titulada ‘De proyecto a empresa: lo que aprendí haciendo crecer Goiko’, a la que un espacio de networking para propiciar nuevas sinergias y oportunidades de colaboración.

El evento cuenta con un aforo limitado a 400 personas y para asistir al mismo se requiere de inscripción previa.