Elche, elegida Capital Mediterránea del Deporte de 2026

Elche será en 2026 Capital Mediterránea del Deporte. Así lo ha confirmado la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), organización sin ánimo de lucro dependiente de la Unesco, que es la que otorga el reconocimiento, y que ha comunicado al Ayuntamiento ilicitana que la ciudad ha demostrado ser “ejemplo” de “buenas prácticas en la gestión deportiva”.

Ese reconocimiento será entregado en una gala que se celebrará en Bruselas el próximo mes de diciembre.

Así lo ha informado este jueves el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha destacado que el reconocimiento supone "iniciar una senda que no se había explorado", que es "abrir todo el deporte base y la estructura deportiva al ámbito internacional". "Esto nos proyecta y nos da una visibilidad que vamos a aprovechar. Es bueno que Elche esté en el contexto internacional gracias a un organismo dependiente de Unesco", ha recalcado Pablo Ruz.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, ha celebrado la designación de la capitalidad mediterránea, cuya candidatura ha estado asesorada por la empresa G2O Publisport de Gerardo González, exsecretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha anunciado que en 2026 Elche acogerá "muchísimos eventos" que le permitirán "situarlo en el sector internacional del deporte".