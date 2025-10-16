Elche defiende ante el comité evaluador su candidatura a Capital Mediterránea del Deporte 2026

Elche ha presentado y defendido este miércoles su candidatura a Capital Mediterránea del Deporte2026. Lo ha hecho el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ilicitano en el que estuvieron presentes los seis miembros del comité evaluador de las distintas candidaturas de la asociación sin ánimo de lucro ACES, que tiene sede en Bruselas y que es la que concede ese reconocimiento.

Ruz ha recordado que el municipio cuenta con más de 200 clubes en una ciudad de 250.000 habitantes y ha incidido en que dispone de cinco pabellones, 15 campos de fútbol, una pista de atletismo, piscinas de referencia autonómica y una liga local de fútbol 7 con cerca de 100 equipos.

El alcalde de Elche ha destacado que “el deporte es política de ciudad” y subrayó que el municipio lleva seis décadas “tejiendo una estructura firme de deporte".

Acto de presentación de la candidatura de Elche a Capital Mediterránea del Deporte 2026. | Ayuntamiento de Elche

“Queremos ser Capital Mediterránea del Deporte pero no por fijarnos una meta, sino para tener una oportunidad de contar al mundo al mundo entero que Elche es una ciudad preparada y comprometida”, ha afirmado Pablo Ruz.

Por su parte, José Antonio Román, concejal de Deportes, ha anunciado la creación de una comisión específica que va a trabajar en torno al “legado de Elche como Capital Mediterránea del Deporte”.

Además, a pregunta del secretario general de organización ACES, Hugo Alonso, el edil responsable del área de Deportes ha expuesto que el Ayuntamiento de Elche destinó el pasado año cerca de diez millones de euros a mejorar y construir instalaciones deportivas, lo que, según ha recalcado, “supone un 5 % del presupuesto municipal”. En este sentido, Alonso ha transmitido que la media del gasto de las ciudades europeas en materia deportiva es de "entre el 2 y el 3 por ciento".

Los representantes de la ACES explicaron que el próximo 11 de diciembre, durante una gala de la entidad que tendrá lugar en Bruselas, se anunciará oficialmente la ciudad designada como Capital Mediterránea del Deporte 2026.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, del exjugador de fútbol 'Nino' y de representantes de entidades deportivas del municipio ilicitano.