Elche opta a ser Capital Mediterránea del Deporte 2026

Elche aspira a convertirse en Capital Mediterránea del Deporte el próximo año.

Así lo han anunciado e el alcalde Pablo Ruz y el concejal de Deportes José Antonio Román en una comparecencia este lunes en la que han destacado que la candidatura de la ciudad a optar a ese reconocimiento va a ser “una oportunidad y un hito esencial para que Elche siga sonando y contando a nivel internacional”.

La Capital Mediterránea del Deportes es un reconocimiento impulsado por la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES Europe) que contribuye a posicionar al municipio que lo alcanza como como ciudad vinculada al deporte, salud, sostenibilidad y calidad de vida mediterránea.

La resolución de la entidad se conocerá a finales del mes de octubre: “Esta candidatura va a ser una oportunidad y un hito esencial para que Elche siga sonando y contando a nivel internacional”, ha señalado este lunes Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha considerado que “tenemos todos los ingredientes para ostentar esta capitalidad, por las instalaciones y por cómo la ciudad entiende que el deporte es casi una manera de ser”.

Ruz ha pedido el apoyo de la sociedad civil y de todos los usuarios de las instalaciones deportivas, “porque es fundamental para lograr este galardón y que Elche capte diferentes eventos y citas internacionales que nos sigan colocando en el mapa”.

Por su parte, el edil de Deportes, José Antonio Román, ha señalado que el objetivo de es “poner a Elche en el nivel internacional dentro de las ciudades que practican deporte” y que después de 2026 “podamos ofrecer un nuevo modelo de deporte sostenible, amigable y centrado en las personas”.