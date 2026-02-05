El Ayuntamiento de Elche destinará 300.000 euros en la renovación de aceras en el barrio Altabix

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado en su reunión de este jueves por 303.000 euros y un plazo de ejecución de un año el contrato para acometer la renovación de aceras en zonas del barrio de Atabix.

Así lo ha avanzado Inma Mora, portavoz de ese órgano, que ha informado también de la concesión al consistorio de distintas subvenciones que van a posibilitar la realización de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, así como la adecuación de los centro cívicos y socioculturales de Llano de San José, Alzabares, Algoda, Asprillas, Torrellano Bajo, Perleta y Santa Ana.

Asimismo, el Ayuntamiento ha accedido a otras subvenciones que, por un lado, van a permitir la instalación de paneles de información municipal en distintas pedanías y, de otro lado, la modernización de paradas de autobús en zonas rurales que pasarán a contar con pantallas que informarán de horarios, llegadas y avisos en tiempo real.

Nombres de calles y espacios públicos

Asimismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado designar el espacio ajardinado que hay en la Plaza Reyes Católicos como Jardín Tomás Ruiz Godoy, conocido como ‘Marlonda’, en reconocimiento a su perfil humano y a su implicación con los símbolos ilicitanos de identidad más característicos, como la Semana Santa, la Nit de l’Albá y el lanzamiento de la Palmera de la Virgen en la misma y las fiestas de la Venida de la Virgen.

También se ha aprobado dedicar una calle al empresario ilicitano del ámbito de la comunicación José Garrigós Espino, que estará ubicada entre las vías Andreu Castillejos y Gabriel Miró.

Convenios

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la suscripción del convenio con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, que este año va a estar dotado de 30.000 euros para el desarrollo del Programa de Centro de Atención Integral para Personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias. También se ha aprobado la suscripción del convenio-subvención nominativa con la Fundación Conciénciate para el desarrollo del programa de promoción del voluntariado y atención a personas en riesgo de exclusión, 2026.