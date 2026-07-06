Elche, Crevillent y Santa Pola no esquivan la segunda ola de calor de este verano que se va a prolongar hasta el jueves

La primera semana del mes de julio comienza este lunes inmersa de lleno en la segunda ola de calor del verano de este año 2026. En esta ocasión la comarca del Baix Vinalopó no se va a escapar de ella.

El primer día de la semana va a ser soleada con suaves brisas marinas a partir de mediodía y con temperaturas máximas que en Elche van a rondar los 35 grados centígrados, en Crevillent los 36 y en Santa Pola los 31.

Esos valores térmicos van a apretar en los próximos días.

La Agencia Estatal de Meteorología activa hoy en el litoral sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo por altas temperaturas. Va a ser entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Mañana martes ese aviso subirá un escalón, pasando a ser naranja, y, en principio, así se mantendrá hasta el jueves, jornada en la que la previsión meteorológica apunta a que llegará el final de la ola de calor.

Es probable que el miércoles y jueves haya puntos del Camp d’Elx que alcancen los 40 grados centígrados.

Van a ser días con ambiente muy seco, nada de bochorno.

A partir del viernes las temperaturas volverán a descender.