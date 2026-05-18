La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola esperan una semana con sol y ascenso de las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

La semana comienza con un lunes que se presenta con una mañana soleada y una tarde con evolución de nubosidad y con posibilidad, aunque baja, de que se pueda registrar alguna lluvia débil.

El viento va a soplar flojo y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 24 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 22.

Para los próximos días se espera sol y ascenso claro de las temperaturas. En buena parte de la península habrá temperaturas plenamente veraniegas, si bien en la comarca del Baix Vinalopó con las brisas marinas los valores térmicos serán más razonables para las fechas de primavera en la que nos encontramos.

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