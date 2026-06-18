Elche contrata la construcción de más de 2.300 nichos en el cementerio nuevo en los próximos tres años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado de forma inicial (provisional) en su reunión de este jueves el contrato para la construcción de 2.364 nichos en el Cementerio de San Agatángelo (Cementerio Nuevo). Es un proyecto que va a suponer una inversión de 6’1 millones de euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de tres años.

El contrato contempla la construcción de 2.212 nichos sencillos y 152 dobles en una parcela de alrededor de 6.700 metros cuadrados. La actuación incluirá 15 plazas distribuidas mediante ocho calles perpendiculares a la vía perimetral y, además, se habilitarán zonas ajardinadas, pérgolas y fuentes y se mejorarán las redes de suministro y accesos.

Centro social dedica a Alfredo Javaloyes

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha acordado que el futuro centro sociocultural de Carrús, que se está construyendo en la parcela que antaño ocupaba la fábrica Jayton, llevará el nombre de ‘Maestro Alfredo Javaloyes’, el músico ilicitano que compuso del himno de Elche y el pasodoble ‘El Abanico’.

“Consideramos que esa nueva infraestructura, dado su carácter cultural y la existencia de un auditorio como uno de los servicios más característicos del proyecto, merece ser designada con la referencia a uno de nuestros músicos más queridos”, ha asegurado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local que ha explicado que Javaloyes nació en Elche en 1865, al tiempo que ha destacado que su creación “ha acompañado a los principales actos que hemos vivido los ilicitanos en este último siglo”.

Adecuación de distintos centros sociales

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del contrato de obras de adecuación de diversos centros socioculturales en las pedanías del Llano de San José, Alzabares, Algoda, Asprillas, Torrellano Bajo, Perleta, Santa Ana.

En concreto, se va a llevar a cabo la creación de zonas de juegos infantiles y biosaludables, la instalación de papeleras y de bancos de descanso, la construcción de pérgola con toldos y en el caso de Perleta la construcción de un campo cerrado con valla para los niños.