El Elche se concentra sin sus internacionales: Lucas Cepeda, expulsado en el Canadá-Chile

El Elche de Martín Anselmi se marcha de excursión a San Pedro del Pinatar. El cuadro franjiverde se concentra hasta este viernes en tierras murcianas y aprovechará para disputar un amistoso. Pinatar Arena será el cuartel general del equipo ilicitano, donde seguirá preparando el Elche-Celta.

Anselmi no tendrá a su disposición en este 'stage' a sus internacionales: Lucas Cepeda, Roy Revivo y Adam Boayar. Este largo parón de selecciones está afectando a casi todos los clubes de Primera División y el Elche no es una excepción.

Cepeda no tuvo un buen día en el amistoso de Chile ante Canadá. Fue titular, pero expulsado en el primer acto. El partido se saldó con triunfo por la mínima para el combinado canadiense. Chile acabó con nueve jugadores. El atacante del Elche vio la roja directa en el minuto 35 de encuentro.

Por su parte, Roy Revivo fue titular de nuevo en el choque entre Israel e Irlanda, de Liga de Naciones. Su selección cayó por 0-3, pero el lateral franjiverde disputó 83 minutos. El encuentro quedó sentenciado pronto, pues a la media hora ya ganaba 0-3 el combinado irlandés.

A Israel todavía le quedan dos partidos por disputar en esta 'ventana FIFA'. Se medirán a Kosovo y, de nuevo, a Irlanda. Chile tiene por delante dos compromisos amistosos más ante Estados Unidos y México. Cepeda es el jugador del Elche que más kilómetros va a recorrer en este parón.

El canterano Adam Boayar, internacional con Marruecos sub-23, espera contar con minutos en los amistosos que tiene su selección. Se enfrentará a las categorías inferiores de Mali y Tanzania. El hispano-marroquí quiere debutar, pues las lesiones le han impedido tener minutos en la presente campaña.