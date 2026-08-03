Elche comienza la poda y adecuación de los Huertos de Don Porfirio y Doña Palmira en Travalón.

En Elche ya han comenzado los trabajos de poda y adecuación de los Huertos de Don Porfirio y Doña Palmita en el barrio de Travalón para mejorar el estado de conservación de estos espacios y garantizar las condiciones de seguridad en el entorno del estadio Martínez Valero.

El departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elche ha comenzado estos trabajos que consisten en la limpieza y desbroce de la vegetación existente a ras de suelo, la poda de palmeras y la retirada de las palmas secas. También contempla la gestión y eliminación de todos los restos vegetales generados para dejar ambos huertos completamente acondicionados.

Claudio Guilabert, concejal de Servicios Públicos, ha destacado que esta actuación se está llevando en unos huertos que, según dice, llevaban años sin podarse y sin mantenimiento, lo que ahora señala como prioridad.

Estos trabajos se están ejecutando dentro del contrato municipal de poda de huertas con el apoyo de las brigadas municipales enmarcadas dentro de un plan que permitirá intervenir en más de 6.200 palmeras del municipio durante los próximos cinco meses.