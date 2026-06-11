Elche va a colocar cámaras de vídeo en las piscinas descubiertas para luchar contra actos vandálicos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha adjudicado en su reunión de este jueves el contrato para la compra e instalación de diez cámaras de videovigilancia en las piscinas municipales descubiertas del municipio, que es una medida que persigue reforzar la seguridad en esas instalaciones públicas y prevenir actos vandálicos fuera del horario de apertura.

La iniciativa va a suponer una inversión de casi 22.000 euros y está previsto que esos dispositivos estén operativos en la campaña de baño de este año, que comenzará el próximo día 20 de este mes.

Las cámaras estarán conectadas con la Policía Local y únicamente funcionarán cuando las piscinas estén cerradas al público.

“Llevamos años sufriendo actos incívicos en algunas de las piscinas y con la implantación de sistemas de alarma damos un paso más para proteger nuestras piscinas”, ha destacado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local.

Nit de l’Albà

Además, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación de los servicios pirotécnicos de la Nit de l’Albà de este año. Ese contrato va a salir a concurso público por un presupuesto base de algo más de 193.500 euros.

Está previsto que el espectáculo incorporare novedades respecto al pasado año, entre ellas una nueva zona de disparo en el Paseo de Jaca y un incremento del número de lanzamientos desde distintos puntos de la ciudad, incluido el Puente de Altamira, donde además se introducirán efectos de color y ha añadido que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles.