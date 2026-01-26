El Elche, entre los cinco equipos de Primera sin victorias en 2026

El Elche está inmerso en una mala dinámica de resultados. El último triunfo se remonta al 21 de diciembre de 2025. El equipo franjiverde se impuso al Rayo Vallecano en el Martínez Valero. Desde entonces, suma dos empates y dos derrotas en Liga. La renta con el descenso ha menguado hasta los tres puntos. Los de Sarabia se mantienen en el ecuador de la tabla.

Solo hay cinco equipos de Primera que aún no han ganado en 2026: Elche, Espanyol, Athletic Club, Getafe y Oviedo. El cuadro de José Bordalás cierra jornada este lunes en Montilivi rindiendo visita al Girona, por lo que aún puede enmendar la situación. El Oviedo ha sumado dos puntos en enero, mientras que Athletic y Espanyol aún tienen incluso peores números. Solo han sido capaces de lograr un empate en cuatro jornadas.

Girona y Valencia han sacado la cabeza en las últimas jornadas. Los de Corberán iniciaron ante el Elche una 'remontada' que les deja con siete puntos de nueve posibles. Están a un punto del Elche. El Girona de Míchel, por su parte, acumula tres victorias consecutivas y ha cogido aire. Puede seguir escalando si hace los deberes este lunes frente al Getafe.

La situación para el Elche todavía no es demasiado alarmante porque hay numerosos equipos en muy pocos puntos. Sin embargo, la dinámica no es buena y el calendario no invita al optimismo. Este sábado hay que recibir al Barcelona y la siguiente salida será a San Sebastián ante una Real Sociedad al alza.

El pobre rendimiento a domicilio sigue lastrando al Elche. Ya es el peor visitante de la categoría, puesto que Osasuna sacaba los tres puntos en el Estadio de Vallecas. Por tanto, el franjiverde es el único equipo de Primera que aún no ha ganado fuera de casa. Real Sociedad y Athletic son sus dos próximos rivales lejos del Martínez Valero.