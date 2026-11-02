Un Elche de Champions a domicilio y colista en el Martínez Valero

El Elche de Martín Anselmi es similar al de Eder Sarabia en muchos aspectos del juego, pero los resultados le convierten en un equipo completamente opuesto en lo numérico. Al contrario que la temporada pasada, el equipo ilicitano es el peor conjunto de Primera como local y uno de los mejores lejos del Martínez Valero.

El 'pinchazo' ante el Valencia ha sido un varapalo, puesto que el Elche llegaba tras encadenar cuatro jornadas sin perder y el mal estado de los 'che' hacía confiar en la primera victoria en el Martínez Valero. Nada más lejos de la realidad. Los de Javier Aguirre se llevaron los tres puntos y dejaron a los de Anselmi con el molde.

El Elche solo ha sumado un punto de quince posibles en casa y es el peor local de Primera. Valencia y Málaga tampoco han ganado, pero han rascado algún empate más. La parte positiva para los ilicitanos es que ya han recibido a Barcelona y Real Madrid. También a dos conjuntos europeos más, como Real Sociedad y Celta de Vigo.

El calendario en el Martínez Valero no invita al optimismo en el corto plazo. Otros dos equipos 'Champions' pasarán por Elche este mes: Betis y Atlético de Madrid. La temporada pasada se sacaron cuatro puntos en casa ante verdiblancos y rojiblancos.

El curso pasado solo se perdieron dos partidos en el Martínez Valero. Ante Villarreal y Barcelona. El Elche de Sarabia cimentó la permanencia en casa, puesto que los números a domicilio fueron muy malos. Este año ha cambiado la situación.

Y es que fuera de casa el Elche es uno de los mejores de Primera. Solo Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid suman más como visitantes. Los de Anselmi han sumado nueve puntos de los diez que tienen fuera de casa, con dos triunfos y tres empates. Ya han sumado más lejos del Martínez Valero que en toda la temporada anterior.

En el Elche nadie duda de que los resultados en casa llegarán. Sobre todo en una segunda vuelta en la que, a priori, se recibirá a los conjuntos llamados a pelear por la permanencia. Mientras tanto, el cuadro franjiverde se mantiene fuera de los puestos de descenso y aspira a sorprender a un Betis que tiene Champions entre semana.