Elche avanza en la restricción de la implantación de plantas fotovoltaicas en su término municipal

Elche continúa avanzado para el impulso de una regulación específica para la implantación de plantas solares en el término municipal.

Este lunes ha tenido lugar una nueva reunión de la Mesa de Energías Renovables en la que se ha informado de la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que el equipo de gobierno (PP y Vox) va a llevar al pleno del Ayuntamiento para que, toda vez sea aprobada inicialmente, pase el preceptivo periodo de exposición pública, que se extenderá durante 45 días, antes de ser remitida a la Generalitat para su aprobación definitiva.

El concejal de Estrategia Municipal, área en la que se integra el departamento municipal de Urbanismo, Francisco Soler, ha explicado que se plantea una modificación del Plan General que busca “evitar la implantación indiscriminada de grandes plantas solares en zonas sensibles” del municipio.

En este sentido, se va a prohibir la implantación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable protegido y en huertos dispersos de palmera, saladares y carrizales.

Además, en suelo no urbanizable común se establece que no podrán instalarse a menos de 1.000 metros del litoral, que no se permitirán en parcelas con pendiente superior al 25 %, que la ocupación máxima de la parcela será del 50 % y que la superficie libre deberá permitir inscribir un círculo mínimo de 20 metros de diámetro.

Tampoco se permitirá que haya plantas fotovoltaicas sobre cultivos emblemáticos como el melón de carrizal, el dátil de Elche o la granada mollar y será obligatorio un estudio de integración paisajística y medidas de integración ambiental.

Por otro lado, las plantas fotovoltaicas deberán respetar una distancia mínima de 100 metros respecto a viviendas existentes, suelo urbano o urbanizable residencial, equipamientos públicos e instalaciones turísticas, recreativas o culturales, así como del cauce del río Vinalopó y barrancos.

La normativa que se propone aprobar fija que la colocación de plantas solar tendrá que respectar una distancia de 500 metros respecto a los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local y espacios naturales protegidos, salvo estudios que reduzcan la distancia.

Francisco Soler ha detallado que actualmente existen diez licencias concedidas, de las que se han ejecutado cinco y dos de ellas están operativas.

Además, de 26 solicitudes, la Conselleria de Industria ha autorizado 16 que están pendientes de los informes municipales.