El Elche CF arranca con el derbi ante el Valencia CF un ciclo de ocho ‘finalísimas’ por la permanencia

La jornada 30 de LaLiga ha dejado al Elche Club de Fútbol (CF) en los puestos de descenso y situado a dos puntos de la permanencia que la marca ahora el Sevilla tras caer derrotado ante el Real Oviedo y que está empatado a puntos con el Real Mallorca.

La lucha por la permanencia se ha apretado a falta de ocho partidos. Cuatro serán como local e idéntica cifra como visitante.

Para el Elche CF, cada uno de esos encuentros va a ser una finalísima. Este próximo sábado comienza en el estadio ’Manuel Martínez Valero’ una liguilla por la permanencia de ocho partidos en la que para lograr la permanencia habrá que doce puntos (la mitad de los que hay en juego) para superar la barrera de los 40 puntos y con ello asegurar la permanencia.

Como local, el Elche CF recibirá al Valencia CF, Atlético de Madrid, Alavés y Getafe, mientras que los franjiverdes jugarán a domicilio ante Oviedo, Celta, Betis y Girona.

El margen de error es mínimo y el equipo dirigido por Eder Sarabia va a tener que ser capaz acabar con el terrible dato de que aún no ha sido capaz de derrotar a domicilio a ningún equipo, siendo el único conjunto de Primera División que no ganado como visitante. Los ilicitanos sólo han sumado cuatro puntos a domicilio en lo que llevamos de temporada.

Primera 'finalísima' ante el Valencia

El equipo franjiverde afronta este próximo sábado la primera de las ocho ‘finalísimas’ que tiene por delante y va a ser en un derbi regional ante el Valencia CF, rival con el que la balanza de enfrentamientos en el Martínez Valero no es favorable.

En los último cinco enfrentamientos entre ambos equipos jugando como local el franjiverde el balance acumulado es de dos victorias del Elche frente a tres del Valencia.

Además, en los dos últimos encuentro la victoria ha caído del lado del conjunto valencianistas, que en el año 2023 se impuso por 0 a 2 y en el 2022 por 0 a 1.

La última victoria del Elche ante el Valencia en el coliseo franjiverde se remonta a 2020 y fue por 2 goles a 1.

Pedro Bigas sancionado

Además, para el partido ante el Valencia, el técnico Eder Sarabia tendrá que buscar alternativas en la defensa ya que el centro Pedro Bigas no será de la partida tras su expulsión por doble amarilla en el partido ante en Rayo Vallecano disputado el pasado sábado.