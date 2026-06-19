El Elche de Anselmi iniciará la pretemporada el 1 de julio

El Elche de Martín Anselmi de la 2026-2027 ya tiene fecha de inicio: la pretemporada arrancará el miércoles 1 de julio. Los dos primeros días estarán destinados principalmente a la realización de las habituales pruebas médicas y físicas de inicio de temporada.

Los futbolistas también se vestirán de corto desde el primer día para comenzar a trabajar sobre el césped y realizar las primeras sesiones de entrenamiento, según ha explicado el Elche en un comunicado. Además, se ha anunciado que se llevará a cabo una concentración en La Finca Resort (Algorfa) del lunes 3 al sábado 8 de agosto.

Desde el club ya están trabajando en perfilar la pretemporada con los distintos compromisos amistosos. El último, como es habitual, será el Trofeo Festa d'Elx. Se disputará a priori el último fin de semana previo al inicio liguero, fijado para el 15 de agosto.

El Elche conocerá el calendario el próximo martes 30 de junio. El sorteo se llevará a cabo en Madrid.