El Elche se agarra al Martínez Valero: tres victorias consecutivas

El Elche ha salido del descenso tras el triunfo ante el Atlético de Madrid. Los ilicitanos se están agarrando al Martínez Valero como tabla de salvación y ya acumulan tres victorias consecutivas. Los números en casa contrastan con el pobre bagaje a domicilio, donde el cuadro franjiverde es el peor equipo de la categoría.

Los de Sarabia afrontan las últimas seis jornadas de Liga fuera de la zona de peligro, con dos puntos de margen sobre el Alavés. La próxima semana es trascendental, con varios duelos directos en la parte baja. Entre ellos, hay un Oviedo-Elche y un Alavés-Mallorca.

Al Elche solo le quedan dos partidos en el Martínez Valero: Alavés y Getafe. A domicilio, además del Carlos Tartiere, habrá que visitar a Celta de Vigo, Real Betis y Girona. En el peor momento, el conjunto ilicitano ha sacado el orgullo en casa. Después de tres meses sin ganar, los de Sarabia han respondido con tres triunfos consecutivos como local.

La pelea en la parte baja se ha apretado y equipos como Valencia o Rayo Vallecano se han metido de lleno en la pomada. Incluso el Espanyol, que aún no ha ganado en la segunda vuelta, ve el peligro cerca. Levante y Oviedo necesitan ganar este jueves para no quedar descolgados.

La permanencia apunta a ser cara y situarse por encima de los 40 puntos, por lo que el Elche necesita lograr la victoria a domicilio para no depender tan solo del Martínez Valero. Las dos próximas salidas, al Carlos Tartiere y a Balaídos, representan una oportunidad para ello.