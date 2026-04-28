El Elche afronta las últimas cinco jornadas con cuatro puntos de renta sobre el descenso

Hace menos de una semana, en la previa del Elche-Atlético de Madrid, el equipo ilicitano abría la zona de descenso y estaba obligado a imponerse al cuadro rojiblanco para seguir con opciones de permanencia. Siete días después, los de Eder Sarabia han salido del descenso y afrontan las últimas cinco jornadas de Liga con cuatro puntos de renta sobre la zona roja.

El Elche ha logrado tres victorias consecutivas (Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo) por primera vez esta temporada. En el peor momento de juego y resultados, el conjunto franjiverde ha sacado su mejor versión para coger oxígeno. La salvación está mucho más cerca, aunque nadie la da por cerrada en el Martínez Valero.

La proyección de puntos de los equipos de la parte baja invita a pensar que podrían necesitarse en torno a 42 puntos para conseguir la permanencia. Al Elche, por tanto, le bastarían dos triunfos en las últimas cinco jornadas. Incluso una victoria y un par de empate podrían ser suficientes.

Sin embargo, el equipo de Sarabia no quiere especular y prefiere centrarse en el partido a partido. Este domingo tocará visitar al Celta de Vigo en Balaidos, en la segunda salida consecutiva. También habrá que jugar a domicilio ante el Real Betis y el Girona, mientras que por el Martínez Valero pasarán Alavés y Getafe.

La igualdad en la tabla hace que ni los equipos con 39 puntos puedan estar tranquilos. Espanyol, Rayo Vallecano o Valencia aún no pueden dar la permanencia por garantizada. El único que parece quedar descolgado es el Real Oviedo, muy tocado tras el choque frente al Elche. La permanencia se le ha puesto casi imposible.

El Levante sigue sumando y en el Ciutat están convencidos de que la permanencia es posible. El Sevilla, por su parte, tiene dos finales en el Pizjuán ante Real Sociedad y Espanyol. Por el momento, el Mallorca se mantiene fuera del descenso con un punto de margen. También el Alavés de Quique Sánchez Flores vive fuera de la zona roja.