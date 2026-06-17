Elche: Affengruber se queda sin minutos en el debut de Austria en el Mundial

David Affengruber se quedó sin minutos en el debut de la selección de Austria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado de Ralf Rangnick se impuso por 3-1 a Jordania y encarrila su pase a dieciseisavos de final. También se medirá a Argentina y Argelia en fase de grupos.

El central franjiverde no se pudo estrenar en una cita mundialista y confía en disponer de oportunidades durante el torneo. No será tarea sencilla, puesto que la pareja Philipp Lienhart-David Alaba parece asentada en la selección austríaca. Para Affengruber, la llamada de su seleccionador fue un premio tras su gran campaña en la élite.

El zaguero es el único representante del Elche en el Mundial. En el club franjiverde están tranquilos con la situación de Affengruber, puesto que tiene contrato hasta 2027 y eso permite tener cierto margen de maniobra a la hora de una posible negociación. El austriaco está en la agenda de clubes importantes del fútbol europeo.

De momento, Affengruber sigue centrado en el Mundial e intentará debutar el próximo lunes ante Argentina. En la 'ventana FIFA' de marzo tuvo minutos para Rangnick en un compromiso amistoso y el seleccionador decidió incluirle en la lista definitiva para la cita mundialista.