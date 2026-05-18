Elche: Affengruber, al Mundial con Austria

David Affengruber ha tenido premio a su gran temporada. Ha entrado en la lista de Austria y disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El central ha sido citado por el seleccionador Ralf Rangnick entre los 26 futbolistas que representarán al combinado austriaco este verano.

Affengruber se está saliendo en su primer curso en la máxima categoría. Aterrizó en Elche en 2024 y fue pieza clave en el ascenso a Primera. Ya se le vinculó a clubes de superior categoría, pero el club ilicitano le retuvo en el regreso a la élite. En Primera ha cuajado actuaciones destacadas, como ante el Atlético de Madrid hace solo unas semanas.

Con contrato en el Elche, tiene numerosos equipos de Primera y del fútbol internacionales tras sus pasos. Apunta a ser uno de los grandes traspasos del verano en clave Elche. Antes, quiere contribuir a la permanencia del cuadro de Sarabia en la máxima categoría.

Jordania, Argentina y Argelia serán los rivales de Austria en la fase de grupos del Mundial. Antes disputará varios amistosos en los que David Affengruber tratará de ganarse un sitio en el once de Rangnick.