Elche activa desde este miércoles la gratuidad del aparcamiento en la ‘zona azul’ por las tardes

Este miércoles es 15 de julio y como ocurre en los últimos años, eso supone que la zona azul de aparcamiento regulado, la ORA, pasa a ser gratuita por las tardes y a lo largo de todo el día tanto el sábado.

Sólo se pagará por estacionar en ella en horario de mañana.

Esa gratuidad por las tardes en la ORA se va a extender durante lo que queda de julio, hasta el día 31, ya que, a partir del 1 de agosto, y durante todo ese mes, tanto la ‘zona azul’ como la ‘zona verde’, que está en el entorno de mercados, será gratuita durante todo el día.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha destacado que se trata de una medida promovida por la concejalía de Movilidad que se puso en marcha atendiendo “las peticiones de vecinos y comerciantes”.

Se ha añadido que con esa iniciativa se busca también “incentivar el consumo local.

La gratuidad en las zonas reguladas de aparcamiento se lleva a cabo con la colaboración de la empresa municipal Pimesa y no va a suponer un incremento de los costes del servicio, si bien se reducirán los ingresos.