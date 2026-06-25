DESDE ESTE JUEVES

Elche acoge el Waterpolo Kids Tour con 700 deportistas

Sesenta equipos competirán en la UMH, el Esperanza Lag y la Ciudad Deportiva

Felipe Canals

Elche |

Imagen de archivo del Waterpolo Kids Tour.
Imagen de archivo del Waterpolo Kids Tour. | Ayuntamiento de Elche

Elche acoge desde este jueves y hasta el domingo una nueva edición del Waterpolo Kids Tour, considerado actualmente como la mayor convivencia deportiva de waterpolo base a nivel nacional. Durante cuatro días, cerca de 700 deportistas se darán cita en un evento que reunirá a sesenta equipos procedentes de toda la geografía española.

El torneo está organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Elche, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y European Sports Management Dreamers. La competición se llevará a cabo entre las piscinas del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, la del Esperanza Lag y la piscina exterior de la Ciudad Deportiva.

Desde el Ayuntamiento destacan que el evento supone " un importante impacto para la ciudad, tanto desde el punto de vista deportivo como turístico y económico".

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