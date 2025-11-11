Dos empresas optan a construir 200 viviendas del plan ‘Casa Fácil’ del Ayuntamiento de Elche

Dos empresas (AMA y Grupo Alcudia ) optan a construir 200 viviendas del plan ‘Casa Fácil’ del Ayuntamiento de Elche tras haberse presentado a la licitación de dos lotes en los que se enmarca la edificación de esos inmuebles.

La citada licitación se enmarca en la primera fase de ese programa de actuación que, en su conjunto, contempla la construcción de 392 viviendas de promoción pública "en distintas zonas de la ciudad".

Así lo ha detallado este martes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha asegurado que ese plan ‘Casa Fácil’ es una iniciativa que busca paliar “en la medida de lo posible” las necesidades “en materia de vivienda en Elche".

El plan ‘Casa Fácil’ se fundamente en un modelo de colaboración público-privada en el que el Ayuntamiento cede suelo para la construcción de viviendas protegidas, mientras que las empresas adjudicatarias se encargan de la edificación".

Parte de las viviendas resultantes serán gestionadas directamente por Pimesa para destinarlas a la venta o al alquiler asequible, con precios topados.

En uno de los dos lotes que la empresa municipal Pimesa ha sacado a licitación, se incluye la construcción de viviendas en las parcelas situadas en la calle Presidente Adolfo Suárez, en la zona del Hospital del Vinalopó; en la calle Hispanoamérica, en Torrellano, y en la de Carmelo Serrano García, en el barrio de Carrús.

El segundo lote prevé la construcción de pisos en el entorno del antiguo Mercado de San José, en el barrio del Plá.

"En estos dos lotes contemplamos la construcción de en torno a 200 viviendas de protección pública con la posibilidad de que el Ayuntamiento destine parte de ellas al alquiler pensando siempre en nuestros jóvenes, que son los que ahora mismo tienen más dificultades de acceso a la vivienda en el municipio", ha destacado Pablo Ruz, que ha añadido que "el siguiente paso será la adjudicación definitiva y la elaboración de un pliego específico para la puesta en alquiler de parte de esas viviendas".