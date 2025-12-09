La DOP Granada Mollar de Elche envía cajas de ese fruto a una docena de países y más de 20 provincias españolas

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche ha enviado esta Navidad cajas de ese fruto a una docena de países y a municipios de más de una veintena de provincias españolas.

Lo ha hecho en el marco de la campaña ‘El Nostre Nadal’, promovida por la Generalitat Valenciana, que busca acercar los sabores de la tierra a las personas de la Comunitat Valenciana que viven fuera, tanto en otras regiones españolas como en el extranjero.

Entre otros países, las cajas con granada Mollar de Elche con DOP van a viajar a Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal o Grecia, así como Bulgaria.

En España, la granada Mollar va a viajar hasta provincias como Vizcaya, Barcelona, Navarra, Murcia, Guipúzcoa, Madrid y Baleares.

El envío de las cajas (que son más de 250) ha sido solicitado por familiares y amigos de las personas que las van a recibir residentes en más de 30 municipios de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Con esta acción, la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche refuerza su compromiso con el territorio, las personas y la promoción de un producto emblemático que forma parte de la identidad y la cultura de Elch