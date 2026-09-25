La DOP Granada Mollar de Elche celebra sus primeros diez años “cultivando prestigio”

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche va a participar el próximo año en un proyecto europeo de promoción internacional para aumentar el consumo de ese fruto en Francia e Italia, que son dos de los mercados clave para el sector.

Así lo ha anunciado en la tarde de este pasado jueves Francisco Oliva, presidente del Consejo Regulador de esa denominación de origen, durante su intervención en el acto de conmemoración del décimo aniversario de la declaración de la DOP Granada Mollar de Eche.

Bajo el lema ‘Diez años cultivando prestigio’, la gala se ha celebrado en el Auditorio principal del centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’ y la misma sirvió para rendir homenaje al sector y a todas las personas, entidades e instituciones que han contribuido a darle prestigio.

En su intervención en el acto, Francisco Oliva puso en valor la labor de las familias de agricultores y el esfuerzo que hacen a diario para cultivar las mejores granadas del mundo. Además, subrayó el trabajo del Consejo Regulador durante los diez años en los que está constituido y destacó el trabajo llevado a cabo para aumentar el posicionamiento nacional e internacional de la granada mollar de Elche: “Ha llegado el momento de dar un paso más para seguir creciendo”, ha dicho Francisco Oliva antes de referirse al proyecto europeo de promoción en el que se va a implicar la DOP Granada Mollar de Elche.

Además, Oliva ha destacado que “los verdaderos protagonistas de esta Denominación de Origen” son los agricultores y las agricultoras que diariamente trabajan el cultivo del fruto, al tiempo que ha incidido en que los agricultores y las empresas trabajan frente al aumento de los costes, las plagas, la competencia y un clima cada vez más difícil.

Reconocimientos

Durante el acto se ha reconocido el relevo generacional, la experiencia y el papel de la mujer en el sector agrario.

En este sentido, Pedro Valero Asencio, agricultor de tan sólo 23 años de edad y productor de Granada Mollar más joven inscrito en la DOP; Pascual Román o Pedro Molla, ambos de 91 años, y Toñi Torres Sepulcre han sido distinguidos durante la gala.

También se ha entregado un reconocimiento a título póstumo a Daniel Soler (quien fuera presidente de la Cooperativa Cambayas), a las empresas que integran el Consejo Regular de la DOP, al pastelero Paco Torreblanca, a las organizaciones agrarias, al periodismo local y a la Estación Experimental Agraria de Elche, así como que se entregó un premio honorífico a la chef ilicitana Susi Díaz por su compromiso con la granada mollar de Elche y su labor como embajadora del producto desde la alta cocina.

DOP desde 2016

La Granada Mollar de Elche tiene DOP desde enero de 2016, fecha en la que la Unión Europea otorgó ese reconocimiento.

Entre otras autoridades, la gala conmemorativa ha contado con la asistencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz; la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana, María Ángeles Ramón-Llin; y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna.