Detenida una pareja por robar en la UMH de Elche dispositivos electrónicos que luego vendían

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre y una mujer a los que se acusa de un delito continuado de hurto en instalaciones de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche en la que la mujer trabajaba como empleada en una empresa de limpieza contratada por la institución académica.

Según ha informado este martes el Cuerpo Nacional de la Policía a través de un comunicado, la detenida aprovechaba su puesto de trabajo y que disponía de llaves para acceder a despachos y departamentos para sustraer artículos electrónicos como ordenadores, teléfonos móviles y cámaras de fotos, que sacaba escondidos en el carro de limpieza, y que más tarde su pareja, el hombre arrestado, vendía en tiendas de compraventa de artículos de segunda mano.

Se ha constatado que por ese procedimiento vendieron 128 artículos valorados en más de 3.000 euros.

Muchos de los artículos sustraídos eran propiedad de la empresa de limpieza y de la propia universidad, y una vez recuperados, han podido ser devueltos a sus propietarios.