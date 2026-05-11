El desmontaje de la fachada de Nuevos Riegos El Progreso de Elche comenzará después de las fiestas de agosto

Los trabajos de desmontaje de la fachada del antaño edificio de Nuevos Riegos El Progreso de Elche comenzarán después de las fiestas de patronales de la ciudad del próximo mes de agosto.

Así lo ha asegurado este lunes Pablo Ruz, alcalde de Elche, que ha explicado que ese desmontaje de la fachada del inmueble se llevará a cabo de forma manual con la recuperación de los sillares que conforman el frontón, la cornisa, recercado de huecos y zócalo. Cada pieza será numerada porque posteriormente la fachada original del edificio será reconstruida en el nuevo inmueble que se ha proyectado construir en esa parcela.

De manera paralela al derribo de la fachada del edificio emplazado en la plaza de la Constitución, en pleno centro de Elche, se va a sacar a concurso público la contratación de la realización de las catas y estudio geotécnico, que la ejecución del nuevo edificio.

El alcalde de Elche ha destacado que con esa actuación se va a cerrar una problemática con ese edificio que se arrastra desde hace una década y recuperarse los dos carriles de circulación de vehículos en la zona.

Nuevo edificio

En la parcela que ocupa el viejo edificio que albergó la sede de Nuevos Riegos el Progreso se va a construir un nuevo inmueble de titularidad pública que tendrá cuatro plantas y contará con sótano. Dispondrá de una superficie total construida de 920 metros cuadrados.

Cada planta dispondrá de espacios diáfanos de aproximadamente 130 metros cuadrados de superficie útil, con posibilidad de compartimentación flexible mediante mamparas de vidrio para favorecer la iluminación natural.

El inmueble contará con ascensor, escalera lineal, aseos en cada planta y cubierta a dos aguas con espacio técnico para instalaciones. Además, se garantizará la protección patrimonial respetando la composición original de la fachada e incorporando un cerramiento acristalado contemporáneo retranqueado.

El presupuesto estimado de ejecución de la obra asciende a 1,9 millones de euros y el proyecto se ajusta a los parámetros urbanísticos vigentes, tanto en alturas como en volumetría. Está previsto que el inmueble albergue oficinas municipales permitiendo reorganizar servicios municipales actuales y reducir el gasto en alquileres del Ayuntamiento.