Hay un detenido

Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda del centro urbano de Santa Pola

En una operación de la Guardia Civil que ha contado con la colaboración de la Policía Local

David Alberola García

Elche |

Plantas de marihuana en la vivienda de Santa Pola.
Plantas de marihuana en la vivienda de Santa Pola. | Guardia Civil

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Pola ha llevado al desmantelamiento de una plantación de marihuana en una vivienda ubicada en el centro urbano de la localidad, próxima a centros escolares y a un polideportivo municipal.

Se ha detenido a un hombre, de 36 años y se han intervenido 54 plantas de marihuana y 27 gramos de cogollos, así como que en el registro del domicilio que han practicado los agentes se ha localizado una plantación de cannabis con plantas en diferentes fases de crecimiento.

Plantas de marihuana en la vivienda de Santa Pola.
Plantas de marihuana en la vivienda de Santa Pola. | Guardia Civil

El detenido, tras ser puesto a disposición judicial en Elche, ha quedado en libertad con cargos.

La investigación se puso en marcha el pasado mes de enero a raíz de la denuncia de vecinos de la zona en la que se encontraba la vivienda de que desde la misma se podía estar distribuyendo marihuana.

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